Український футзаліст підірвав Мережу своїм сальто після гола сербам (відео)

Сальто Ігоря Чернявського / Фото: UEFA.com

Після поразки у стартовому турі футзального Євро-2022 від його господарів Нідерландів (2:3) збірна України розгромила Сербію 6:1 і зберегла шанси на вихід до 1/4 фіналу.

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При цьому весь світ облетіли кадри гравця української команди Ігоря Чернявського на прізвисько Ігорела, який після гола у ворота сербів виконав шикарне сальто.

Міг би стати і олімпійським призером зі спортивної гімнастики!

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Україна – Сербія – 6:1

Голи: Зварич, 2, 34, Вашич, 6 авт, Абакшин, 15, Чернявський, 20, Корсун, 39 – Томич, 40

Євро-2022 з футзалу. Група А

1 тур, 19 січня

Нідерланди – Україна – 3:2

Португалія – Сербія – 4:2

2 тур, 23 січня

Україна – Сербія – 6:1

Нідерланди – Португалія – 18:30

3 тур, 28 січня

Україна – Португалія

Нідерланди – Сербія

До 1/4 фіналу виходять дві найкращі команди з кожної групи.