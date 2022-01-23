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Украинский футзалист взорвал Сеть своим сальто после гола сербам (видео)

Андрей Трофимов
23 января, 17:50
На чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах сборная Украины разгромила Сербию 6:1, при этом Игорь Чернявский не только забил, но и эффектно отпраздновал свой гол

Сальто Игоря Чернявского / Фото: UEFA.com

После поражения в стартовом туре футзального Евро-2022 от его хозяев Нидерландов (2:3) сборная Украины разгромила Сербию 6:1 и сохранила шансы на выход в 1/4 финала.

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При этом весь мир облетели кадры игрока украинской команды Игоря Чернявского по прозвищу Игорэлла, который после своего гола в ворота сербов исполнил шикарное сальто.

А ведь мог бы стать и олимпийским призером по спортивной гимнастике!

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Украина – Сербия – 6:1
Голы: Зварыч, 2, 34, Вашич, 6 авт, Абакшин, 15, Чернявский, 20, Корсун, 39 – Томич, 40

Евро-2022 по футзалу. Группа А

1 тур, 19 января

Нидерланды – Украина – 3:2
Португалия – Сербия – 4:2

2 тур, 23 января

Украина – Сербия – 6:1
Нидерланды – Португалия – 18:30

3 тур, 28 января

Украина – Португалия
Нидерланды – Сербия

В 1/4 финала выходят две лучшие команды из каждой группы.