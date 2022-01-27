27 січня 12:00 Онлайн
Динамо 1
Буде-Глімт 1
28 січня 16:00
Шахтар --
Шахтар Солігорськ --
30 січня 18:00 Онлайн
Єгипет --
Марокко --
31 січня 16:00
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Сіті --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Український футболіст жорстоко побив поляка через 50 євро

Андрій Трофімов
27 січня, 18:18
Михайло Кополовець у душі звалив гравця Айнгайта та бив його ногами. Все через мізерний штраф за не підкачаний м'яч

Кращі роки Кополовця пройшли в Карпатах / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий у минулому футболіст львівських Карпат Михайло Кополовець розповів, як підло побив свого партнера по команді.

Справа була в нижчому дивізіоні чемпіонату Німеччини, коли Кополовець виступав за клуб Айнгайт.

Реклама

Читайте також: "У Німеччині я вже геїв не помічаю, нехай ходять, цілуються" – Кополовець

"У команді не було адміністраторів, тому ми займалися організацією самі. Наприклад, ти повинен мати свій м'яч, накачувати його та брати з собою на тренування. Якось я його не підкачав, а за це прописаний штраф – 50 євро. Поляк пішов і сказав тренеру, що у мене м'яч не підкачаний, і мене оштрафували.

Я вирішив на це не заплющувати очі і побив його в душі досить жорстко.

Підійшов до нього і спитав, чому він такий гнилий і здав мене тренеру. Справа не в грошах, просто мені не сподобався сам його жест. Він сказав, щоб я йому нічого не казав.

Можливо, він був сильніший за мене, але він мився. Там було слизько, він намилений, ми повністю голі. Словом, я пішов, надів кеди, зробив йому підніжку, а коли він упав, я його там забуцав. Жорстоко побив, у нього був струс мозку, "ліхтар", – похвалився Кополовець в інтерв'ю FanDay.

Раніше ми писали, що вінгер юнацького Динамо Самба Діалло не стримав емоцій у товариському матчі проти Антальяспору. В результаті через бійку команди не дограли матч.

Реклама