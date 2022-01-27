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Украинский футболист жестоко избил поляка из-за 50 евро

Андрей Трофимов
27 января, 18:18
Михаил Кополовец в душе свалил игрока Айнгайта и бил его ногами. Все из-за мизерного штрафа за не подкачанный мяч

Лучшие годы Кополовца прошли в Карпатах / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный в прошлом футболист львовских Карпат Михаил Кополовец рассказал, как подло избил своего партнера по команде.

Дело было было в низшем дивизионе чемпионата Германии, когда Кополовец выступал за клуб Айнгайт.

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"В команде не было администраторов, поэтому мы занимались организацией сами. Например, ты должен иметь свой мяч, накачивать его и брать с собой на тренировку. Однажды я его не подкачал, а за это прописан штраф – 50 евро. Поляк ушел и сказал тренеру, что у меня мяч не подкачан, и меня оштрафовали.

Я решил на это не закрывать глаза и побил его в душе, довольно жестко.

Подошел к нему и спросил, почему он такой гнилой и сдал меня тренеру. Дело не в деньгах, просто мне не понравился сам его жест. Он сказал, чтобы я ему ничего не говорил.

Возможно, он был сильнее меня, но он мылся. Там было скользко, он намылен, мы полностью голые. Словом, я пошел, надел кеды, сделал ему подножку, а когда он упал, я его там "забуцал". Жестоко избил, у него было сотрясение мозга, "фонарь", – похвастался Кополовец в интервью FanDay.

Ранее мы писали, что вингер юношеского Динамо Самба Диалло не сдержал эмоции в товарищеском матче против Антальяспора. В результате из-за драки команды не доиграли матч.

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