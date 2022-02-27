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Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
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Спортинг --
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Ворскла --
Верес --
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Десна --
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Маріуполь --
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Рух --
Колос --
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Львів --
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Верес --
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Рух --
Дніпро-1 --
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Ворскла --
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Колос --
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Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Український футболіст у Болгарії: росіяни підходять – вибачаються

Андрій Трофімов
27 лютого, 23:41
Захисник Лудогорця Ігор Пластун розповів, як на вторгнення Путіна до України реагують співвітчизники агресора у Болгарії

Росіяни просять вибачення у родини Пластуна / Фото: Колаж: Сьогодні

Уродженець Києва ексфутболіст збірної України Ігор Пластун, який нині виступає за болгарський Лудогорець, назвав президента РФ дияволом. За його злодіяння у родини Ігоря у Болгарії просять вибачення інші росіяни.

"У нас була гра, до моєї дружини підходили люди, небагато. Розград – невелике місто в Болгарії, але тут є деякі сім'ї з Росії, з України. До моєї дружини підходили росіяни, казали: "Вибачте нас, будь ласка. Це не наші ідеї, не те, що ми хочемо", – наводить слова 31-річного Пластуна Tribuna.com.

"Один диявол зі своєю свитою", – так каже Пластун про Путіна...

"Наш народ уже ніколи не програє", – переконаний український футболіст.

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Раніше ми писали, що Путін перестав бути президентом. Поки рашистського диктатора позбавили посади у міжнародній федерації дзюдо, але незабаром його скинуть і в РФ.

Був президент і немає президента / Фото: Колаж: Сьогодні