Український футболіст у Болгарії: росіяни підходять – вибачаються

Росіяни просять вибачення у родини Пластуна / Фото: Колаж: Сьогодні

Уродженець Києва ексфутболіст збірної України Ігор Пластун, який нині виступає за болгарський Лудогорець, назвав президента РФ дияволом. За його злодіяння у родини Ігоря у Болгарії просять вибачення інші росіяни.

"У нас була гра, до моєї дружини підходили люди, небагато. Розград – невелике місто в Болгарії, але тут є деякі сім'ї з Росії, з України. До моєї дружини підходили росіяни, казали: "Вибачте нас, будь ласка. Це не наші ідеї, не те, що ми хочемо", – наводить слова 31-річного Пластуна Tribuna.com.

"Один диявол зі своєю свитою", – так каже Пластун про Путіна...

"Наш народ уже ніколи не програє", – переконаний український футболіст.

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Раніше ми писали, що Путін перестав бути президентом. Поки рашистського диктатора позбавили посади у міжнародній федерації дзюдо, але незабаром його скинуть і в РФ.