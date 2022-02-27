8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Украинский футболист в Болгарии: россияне подходят – просят прощения

Андрей Трофимов
27 февраля, 23:41
Защитник Лудогорца Игорь Пластун рассказал, как на вторжение Путина в Украину реагируют соотечественники агрессора в Болгарии

Россияне просят прощения у семьи Пластуна / Фото: Коллаж: Сегодня

Уроженец Киева экс-футболист сборной Украины Игорь Пластун, сейчас выступающий за болгарский Лудогорец, назвал президента РФ дьяволом. За его злодеяния у семьи Игоря в Болгарии просят прощения другие россияне.

"У нас была игра, к моей жене подходили люди, немного. Разград – небольшой город в Болгарии, но здесь есть некоторые семьи из России, из Украины. К моей жене подходили русские, говорили: "Извините нас, пожалуйста. Это не наши идеи, не то, что мы хотим", – приводит слова 31-летнего Пластуна Tribuna.com.

"Один дьявол со своей свитой", – так говорит Пластун о Путине...

"Наш народ уже никогда не проиграет", – уверен украинский футболист.

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Ранее мы писали, что Путин перестал быть президентом. Пока рашистского диктатора лишили должности в международной федерации дзюдо, но скоро его свергнут и в РФ.

Был президент и нет президента / Фото: Коллаж: Сегодня