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Український прапор чемпіона. Лунін показав приклад патріотизму

Євген Щербаков
30 квітня, 22:36
Чемпіон Іспанії Андрій Лунін вийшов на поле Сантьяго Бернабеу з українською символікою, щоб відсвяткувати дебютний титул

Лунін відсвяткував чемпіонство Іспанії з українським прапором / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Український голкіпер Андрій Лунін, котрий досі не зіграв жодної хвилини за Реал Мадрид у чемпіонаті Іспанії, став разом із партнерами переможцем Ла Ліги за 4 тури до завершення турніру.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Реал" Мадрид

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Після перемоги над Еспаньолом, мадридському Реалу було вручено кубок переможців. Андрій Лунін провів матч у запасі, а після закінчення разом із партнерами перемістився на поле, щоб відзначити легендарний результат.

Український голкіпер взяв із собою синьо-жовтий прапор нашої країни, щоб показати справжній патріотизм у скрутний для нашої держави час.

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Українець може отримати шанс проявити себе в чотирьох матчах Ла Ліги, що залишилися. Але все залежить лише від головного тренера королівського клубу Карло Анчелотті.

Для Андрія Луніна це другий титул у складі Реала, також український голкіпер є володарем Суперкубку Іспанії сезону 2021/2022.