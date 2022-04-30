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Украинский флаг чемпиона. Лунин показал пример патриотизма

Евгений Щербаков
30 апреля, 22:36
Чемпион Испании Андрей Лунин вышел на поле Сантьяго Бернабеу с украинской символикой, чтобы отпраздновать дебютный титул

Лунин отпраздновал чемпионство Испании с украинским флагом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинский голкипер Андрей Лунин, который до сих пор не сыграл ни одной минуты за Реал Мадрид в чемпионате Испании, стал вместе с партнерами победителем Ла Лиги за 4 тура до конца турнира.

Реал – чемпион Испании! / Фото: Официальный сайт ФК "Реал" Мадрид

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После победа над Эспаньолом, мадридскому Реалу был вручен кубок победителей. Андрей Лунин провел матч в запасе, а после окончания вместе с партнерами переместился на поле, чтобы отметить легендарный результат.

Украинский голкипер взял с собой сине-желтый флаг нашей страны, чтобы показать настоящий патриотизм в трудное для нашего государства время.

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Украинец может получить шанс проявить себя в оставшихся четырех матчах Ла Лиги. Но все зависит только от главного тренера королевского клуба Карло Анчелотти.

Для Андрея Лунина это второй титул в составе Реала, также украинский голкипер является обладателем Суперкубка Испании сезона 2021/2022.