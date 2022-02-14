13 лютого 16:00
Бернлі 0
Ліверпуль 1
13 лютого 18:30
Лестер 2
Вест Хем 2
13 лютого 21:45
Аталанта 1
Ювентус 1
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
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Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
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Динамо --
Інгулець --
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Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
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Бенфіка --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Українські спортсмени запустили на Олімпіаді крутий флешмоб

Любомир Луканюк
14 лютого, 06:24
Наші атлети виступають за мир та підписують свої фотографії у соцмережах хештегом #OlympicUa_peace

Українці - за мир! / Фото: Колаж: Сьогодні

Розмови про масштабну війну між Росією та Україною не затихають під час Олімпійських ігор. Іноді ця тема відводить на другий план результати змагань.

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У такій стресовій ситуації доводиться виступати нашим спортсменам у Пекіні. Але вони молодці, справляються з емоціями. І заряджають ними інших.

Наша олімпійська команда у Пекіні-2022 запустила флешмоб. Атлети висловлюють слова підтримки Україні та виступають за мир. Флешмоб у соцмережах запустили із хештегом #OlympicUa_peace.

Ним спортсмени відмічають свої фотографії з Олімпіади.

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Іван Ковбаснюк (гірські лижі)

Антон Корчук (стрибки з трампліну)

Юлія Кроль (лижні перегони)

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Марина Анцибор (лижні перегони)

Олег Гандей (шорт-трек)

Дар'я Рубльова (лижні перегони)

Антон Дукач (санний спорт)

Олена Стецків (санний спорт)

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".