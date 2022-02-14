Українські спортсмени запустили на Олімпіаді крутий флешмоб

Українці - за мир! / Фото: Колаж: Сьогодні

Розмови про масштабну війну між Росією та Україною не затихають під час Олімпійських ігор. Іноді ця тема відводить на другий план результати змагань.

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У такій стресовій ситуації доводиться виступати нашим спортсменам у Пекіні. Але вони молодці, справляються з емоціями. І заряджають ними інших.

Наша олімпійська команда у Пекіні-2022 запустила флешмоб. Атлети висловлюють слова підтримки Україні та виступають за мир. Флешмоб у соцмережах запустили із хештегом #OlympicUa_peace.

Ним спортсмени відмічають свої фотографії з Олімпіади.

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Іван Ковбаснюк (гірські лижі)

Антон Корчук (стрибки з трампліну)

Юлія Кроль (лижні перегони)

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Марина Анцибор (лижні перегони)

Олег Гандей (шорт-трек)

Дар'я Рубльова (лижні перегони)

Антон Дукач (санний спорт)

Олена Стецків (санний спорт)

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".