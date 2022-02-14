13 февраля 16:00
Бернли 0
Ливерпуль 1
13 февраля 18:30
Лестер 2
Вест Хэм 2
13 февраля 21:45
Аталанта 1
Ювентус 1
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Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
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Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
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Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
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Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
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Атлетико --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Украинские спортсмены запустили на Олимпиаде крутой флешмоб

Любомир Луканюк
14 февраля, 06:24
Наши атлеты выступают за мир и подписывают свои фотографии в соцсетях хештегом #OlympicUa_peace

Украинцы - за мир! / Фото: Коллаж: Сегодня

Разговоры о масштабной войне между Россией и Украиной не затихают во время Олимпийских игр. Иногда эта тема даже задвигает на второй план результаты соревнований.

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В такой стрессовой ситуации приходится выступать нашим спортсменам в Пекине. Но они молодцы, справляются с эмоциями. И заряжают ими других.

Наша олимпийская команда в Пекине-2022 запустила флешмоб. Атлеты выражают слова поддержки Украине и выступают за мир. Флешмоб в соцсетях запустили с хештегом #OlympicUa_peace.

Им спортсмены отмечают свои фотографии с Олимпиады.

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Иван Ковбаснюк (горные лыжи)

Антон Корчук (прыжки с трамплина)

Юлия Кроль (лыжные гонки)

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Марина Анцибор (лыжные гонки)

Олег Гандей (шорт-трек)

Дарья Рублева (лыжные гонки)

Антон Дукач (санный спорт)

Елена Стецкив (санный спорт)

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