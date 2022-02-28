Українські спортсмени записали звернення до МОК – вимагають покарати Росію та Білорусь

Українські спортсмени звернулися до МОК / Фото: Колаж: Сьогодні

У записі звернення взяли участь Ольга Саладуха, Жан Беленюк, Еліна Світоліна, Андрій Говоров, Олександр Абраменко, Дар'я Білодід, Ганна Різатдінова, Владислав Гераскевич, Ольга Харлан.

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Українці закликали виключити російські та білоруські Олімпійські комітети з участі у Паралімпійських іграх 2022 року, які мають стартувати у Пекіні 4 березня.

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