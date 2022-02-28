8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Украинские спортсмены записали обращение к МОК – требуют наказать Россию и Беларусь

Александр Трикиша
28 февраля, 13:51
Украинские спортсмены обратились к главам мирового спорта с призывом исключить Россию из всех возможных федераций и международных соревнований

Украинские спортсмены обратились к МОК / Фото: Коллаж: Сегодня

В записи обращения приняли участие Ольга Саладуха, Жан Беленюк, Элина Свитолина, Андрей Говоров, Александр Абраменко, Дарья Белодед, Анна Ризатдинова, Владислав Гераскевич, Ольга Харлан.

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Украинцы призвали исключить российский и белорусские Олимпийские комитеты из участия в Паралимпийских играх 2022 года, которые должны стартовать в Пекине 4 марта.

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