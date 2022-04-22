Українські герої підкорили Гаагу! Ветерани ЗСУ здобули 16 медалей Ігор неcкорених

Україна виборола 16 медалей на Іграх нескорених

У нідерландській Гаазі завершилися змагання Ігри нескорених серед ветеранів та чинних військових. Українська збірна, незважаючи на війну, змогла стати учасником унікального турніру.

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Ветерани ЗСУ та АТО показали силу духу та волі українців та здобули загалом 16 медалей: 5 золотих, 5 срібних та 6 бронзових нагород.

Усі медалісти України на Іграх непокорених:

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золото – Родіон Сітдіков (штовхання ядра), Віктор Легкодух (штовхання ядра), Сергій Прядка (штовхання ядра), Андрій Бадарак (плавання, 50 м на спині), Ігор Галушка (веслування, 4 хвилини).

– Родіон Сітдіков (штовхання ядра), Віктор Легкодух (штовхання ядра), Сергій Прядка (штовхання ядра), Андрій Бадарак (плавання, 50 м на спині), Ігор Галушка (веслування, 4 хвилини). срібло – Артем Лукашук (стрибки в довжину), Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк (стрільба з лука, командні змагання), Рустам Росул (штовхання ядра), Ігор Галушка (веслування, 1 хвилина), Віктор Легкодух (веслування, 4 хвилини) .

– Артем Лукашук (стрибки в довжину), Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк (стрільба з лука, командні змагання), Рустам Росул (штовхання ядра), Ігор Галушка (веслування, 1 хвилина), Віктор Легкодух (веслування, 4 хвилини) . бронза – Іван Герецун (стрибки в довжину), Олексій Бобчинець (біг на 1500 м), Анна-Софія Пузанова (стрільба з лука), Іван Лепеха (плавання, 50 м вільним стилем), Андрій Бадарак (плавання, 50 м брасом)), Ігор Безкорований (веслування, 1 хвилина).

Своїми перемогами українські ветерану Збройних сил підтримали моральний дух побратимів, які захищають нашу країну від військової агресії Росії.