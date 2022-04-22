Украинские герои покорили Гаагу! Ветераны ВСУ завоевали 16 медалей Игр непокоренных

Украина завоевала 16 медалей на Играх непокоренных

В нидерландской Гааге завершились соревнования Игры непокоренных среди ветеранов и действующих военных. Украинская сборная несмотря на войну, смогла стать участником уникального турнира.

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Ветераны ВСУ и АТО показали силу духа и воли украинцев и завоевали всего 16 медалей: 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград.

Все медалисты Украины на Играх непокоренных:

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золото – Родион Ситдиков (толкание ядра), Виктор Легкодух (толкание ядра), Сергей Прядка (толкание ядра), Андрей Бадарак (плавание, 50 м на спине), Игорь Галушка (гребля, 4 минуты).

– Родион Ситдиков (толкание ядра), Виктор Легкодух (толкание ядра), Сергей Прядка (толкание ядра), Андрей Бадарак (плавание, 50 м на спине), Игорь Галушка (гребля, 4 минуты). серебро – Артем Лукашук (прыжки в длину), Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк (стрельба из лука, командные соревнования), Рустам Росул (толкание ядра), Игорь Галушка (гребля, 1 минута), Виктор Легкодух (гребля, 4 минуты).

– Артем Лукашук (прыжки в длину), Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк (стрельба из лука, командные соревнования), Рустам Росул (толкание ядра), Игорь Галушка (гребля, 1 минута), Виктор Легкодух (гребля, 4 минуты). бронза – Иван Герецун (прыжки в длину), Алексей Бобчинец (бег на 1500 м), Анна-София Пузанова (стрельба из лука), Иван Лепеха (плавание, 50 м вольным стилем), Андрей Бадарак (плавание, 50 м брассом) ), Игорь Бескорованный (гребля, 1 минута).

Своими победами украинские ветерану Вооруженных сил поддержали моральных дух побратимов, которые продолжают защищать нашу страну от военной агрессии России.