12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Українська пара фігуристів потрапила до ТОП-20 і виступить у довільній програмі на ОІ

Сергій Шаховець
12 лютого, 15:54
На Олімпіаді у Пекіні стартували змагання серед танцювальних пар. Україну представляють харківські фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін

Олександра Назарова та Максим Нікітін / Фото: Reuters

Український дует Олександри Назарової та Максима Нікітіна за підсумками ритм-танцю кваліфікувався у довільну програму.

Читайте також: Україна без медалей. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні

Реклама

За свій виступ українці отримали оцінку 65,53 та потрапили до ТОП-20 у ритм-танці. Завдяки цьому результату Назарова та Нікітін гарантували собі участь у довільній програмі .

Змагання у довільному танці відбудуться у понеділок, 14 лютого. Початок о 03:15.

Реклама

Реклама