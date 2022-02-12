Українська пара фігуристів потрапила до ТОП-20 і виступить у довільній програмі на ОІ

Олександра Назарова та Максим Нікітін / Фото: Reuters

Український дует Олександри Назарової та Максима Нікітіна за підсумками ритм-танцю кваліфікувався у довільну програму.

Читайте також: Україна без медалей. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні

Реклама

За свій виступ українці отримали оцінку 65,53 та потрапили до ТОП-20 у ритм-танці. Завдяки цьому результату Назарова та Нікітін гарантували собі участь у довільній програмі .

Змагання у довільному танці відбудуться у понеділок, 14 лютого. Початок о 03:15.

Реклама