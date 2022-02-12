Украинская пара фигуристов попала в ТОП-20 и выступит в произвольной программе на ОИ

Александра Назарова и Максим Никитин / Фото: Reuters

Украинский дуэт Александры Назаровой и Максима Никитина по итогам ритм-танца квалифицировался в произвольную программу.

Читайте также: Украина без медалей. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине

Реклама

За свое выступление украинцы получили оценку 65,53 и попали в ТОП-20 в ритм-танце. Благодаря этому результату Назарова и Никитин гарантировали себе участие в произвольной программе.

Соревнования в произвольном танце состоятся в понедельник, 14 февраля. Начало в 03:15.

Реклама