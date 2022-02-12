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Украинская пара фигуристов попала в ТОП-20 и выступит в произвольной программе на ОИ

Сергей Шаховец
12 февраля, 15:54
На Олимпиаде в Пекине стартовали соревнования среди танцевальных пар. Украину представляют харьковские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин

Александра Назарова и Максим Никитин / Фото: Reuters

Украинский дуэт Александры Назаровой и Максима Никитина по итогам ритм-танца квалифицировался в произвольную программу.

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За свое выступление украинцы получили оценку 65,53 и попали в ТОП-20 в ритм-танце. Благодаря этому результату Назарова и Никитин гарантировали себе участие в произвольной программе.

Соревнования в произвольном танце состоятся в понедельник, 14 февраля. Начало в 03:15.

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