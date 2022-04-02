Українська нація переживає травму! Крик душі від відомої спортсменки

Леся Цуренко / Фото: AFP

Росія вже понад місяць веде повномасштабну війну проти України. Армія фашистів бомбардує наші міста, руйнує інфраструктуру та вбиває мирне населення. Від снарядів гинуть навіть діти!

Весь цивілізований світ об'єднався довкола України у боротьбі проти агресора. Не став винятком наш спорт. Багато спортсменів допомагають країні, чим можуть.

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При цьому ніхто з них не може спокійно дивитися на той жах, що творять пропутінські дикуни на нашій землі. У шоці від того, що відбувається, і наша тенісистка Леся Цуренко.

"Все це несправедливо щодо українського тенісу, та й взагалі до українського спорту. Вони зруйнували стільки спортивних об'єктів та інфраструктури. Вся українська нація переживає травму. Нам будуть потрібні роки, щоб відійти від цього. Ми маємо відновитися не лише фізично, а й морально. Але на український спорт чекають дуже важкі часи.

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У перші дні тема війни була актуальною і голосно звучала, а потім уже звикати до поганих новин. Мама навіть сказала, що більше не може зазнавати сигналів повітряної тривоги. Світ може до цього звикнути, а от українці – ні. Стає все болючіше, просто хочу, щоб це закінчилося. Хочу нормального життя, жодних проблем чи викликів, з якими стикаюся я та інші люди. Я почуваюся шалено змученою всім цим і дуже розлюченою. Більше не хочу цих емоцій".

Зазначимо, що найгарячішою точкою в Україні залишається Маріуполь, який нещадно бомбардується російськими фашистами. У місті на березі Азовського моря вбили чемпіона з водного поло Євгена Обедінського.