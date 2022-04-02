Украинская нация переживает травму! Крик души от известной спортсменки

Леся Цуренко / Фото: AFP

Россия уже больше месяца ведет полномасштабную войну против Украины. Армия фашистов бомбит наши города, рушит инфраструктуру и убивает мирное население. От снарядов гибнут даже дети!

Весь цивилизованный мир объединился вокруг Украины в борьбе против агрессора. Не стал исключением и наш спорт. Многие спортсмены помогают стране, чем могут.

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При этом никто из них не может спокойно смотреть на весь тот ужас, что творят пропутинские дикари на нашей земле. В шоке от происходящего и наша теннисистка Леся Цуренко.

"Все это несправедливо по отношению к украинскому теннису, да и вообще к украинскому спорту. Они разрушили столько спортивных объектов и инфраструктуру. Вся украинская нация переживает травму. Нам потребуются годы, чтобы отойти от этого. Мы должны восстановиться не только физически, но и морально. Но украинский спорт ждут очень тяжелые времена.

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В первые дни тема войны была актуальна и громко звучала, а потом уже привыкать к плохим новостям. Мама даже сказала, что больше не может терпеть сигналы воздушной тревоги. Мир может к этому привыкнуть, а вот украинцы – нет. Становится все больнее, просто хочу, чтобы это закончилось. Хочу нормальной жизни, никаких проблем или вызовов, с которыми сталкиваюсь я и другие люди. Я чувствую себя безумно измученной всем этим и очень разозленной. Больше не хочу этих эмоций".

Отметим, что самой горячей точкой в Украине остается Мариуполь, который нещадно бомбардируется российскими фашистами. В городе на берегу Азовского моря убили чемпиона по водному поло Евгения Обединского.