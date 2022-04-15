Українки очікують на фільтрацію в Росії. Трагедія футболісток із Маріуполя

Українських футболіток депортували до Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Маріуполь – місто-герой, яке продовжують тримати в облозі російські війська. При цьому місто зазнає постійних атак і обстрілів, навіть за допомогою хімічної зброї.

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В епіцентрі агресії рашистів опинився жіночий футбольний клуб Маріупольчанка. Початок війни, а згодом блокада Маріуполя змусив команду втекти з міста. На жаль, усім це не вдалося. Частина дівчат змогла вибратися на українську територію, а деякі взагалі виїхати за кордон.

У місті продовжують залишатися футболістки, з якими немає зв'язку, а декого російські окупанти примусово вивезли на територію Росії.

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Пережитими жахами молоді дівчата клубу поділилися з ютуб-каналом Настоящее время. А президент клубу Яна Винокурова розповіла реалії порятунку та стану справ у команді:

"Кого спромоглася, забрала додому у приватний сектор. Команда зараз розірвана – хтось із нами, зараз якраз відновлюємо їм документи. Частина не мала вибору – вони в Росії, їх вивезли кудись під Новоазовськ. Половина дівчат жили у Маріуполі, зараз їх вивезли до Росії. Що вони там робитимуть – ми не знаємо. Частина залишилася у підвалах. Хтось знаходиться в містах України, хтось поїхав до інших країн – Румунії, Нідерландів. Як такої команди немає. Коли мир прийде, ми обов'язково повернемося."

Сильно від рук рашистів постраждав і Харків. Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв влаштував екскурсію руїнами міста .