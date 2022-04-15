Украинки ждут фильтрации в России. Трагедия футболисток из Мариуполя

Украинских футболисток депортировали в Россию / Фото: Коллаж: Сегодня

Мариуполь – город-герой, который продолжают держать в осаде российские войска. При этом город подвергается постоянным атакам и обстрелам, даже с помощью химического оружия.

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В эпицентре агрессии рашистов оказался женский футбольный клуб Мариупольчанка. Начало войны, а со временем блокада Мариуполя, заставило команду бежать из города. К сожалению, всем это сделать не удалось. Часть девушек смогла выбраться на украинскую территорию, а некоторые и вовсе выехать за границу.

В городе продолжают оставаться футболистки, с которыми нет связи, а некоторых российские оккупанты принудительно вывезли на территорию России.

Яна Винокурова – президент ФК Мариупольчанка

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Пережитыми ужасами, молодые девушки клуба поделились с ютуб-каналом Настоящее время. А президент клуба Яна Винокурова, рассказала реалии спасения и состояния дел в команде:

Кого смогла, забрала домой в частный сектор. Команда сейчас разорвана – кто-то с нами, сейчас как раз восстанавливаем им документы. У части не было выбора – они в России, их вывезли куда-то под Новоазовск. Половина девушек жили в Мариуполе, сейчас их вывезли в Россию. Что они там будут делать – мы не знаем. Часть осталась в подвалах. Кто-то находится в городах Украины, кто-то уехал в другие страны – Румынию, Нидерланды. Как таковой команды нет. Когда придет мир, мы обязательно вернемся.

Сильно от рук рашистов пострадал и город Харьков. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев устроил экскурсию руинами города.