Харків у руїнах! Олімпійський чемпіон влаштував екскурсію зруйнованим містом

Олег Верняєв показав докази злочинів російських орків у Харкові. Спортивна інфраструктура зруйнована

Верняєв показав руїни Харкова / Фото: Instagram verniaiev13

Олег Верняєв, який став на захист своєї країни , вирушив до прифронтової Харкова.

Олег Верняєв захищатиме Україну / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Реклама

Постійні обстріли мирного міста перетворили його на справжні руїни. Серйозно постраждала й спортивна інфраструктура. Зали для занять фехтуванням та боксом знищені. Добре, що там не було мирних жителів, які могли загинути під завалами.

Жахливі кадри зруйнованих будівель олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро-2016 зі спортивної гімнастики показав на своїй сторінці Instagram .

До обстрілу у спортивному залі для занять боксом жили мирні мешканці Харкова, які раніше втратили свої будинки. Їх вчасно попросили звільнити приміщення, що врятувало їхнє життя, заявив Олег Верняєв.

Реклама

В одному із відео олімпійський чемпіон запросив до Харкова російських людей, щоб ті переконалися у звірствах своїх співвітчизників.

Українська армія та всі захисники нашої країни продовжують боротися за свободу держави. Найважча ситуація зараз на Донбасі , уродженцем якого є Олег Верняєв.