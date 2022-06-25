Українки – найкращі у світі! Друге золото "синьо-жовтих" на ЧС-2022

Збірна України стала чемпіоном світу з артистичного плавання / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У Будапешті проходить чемпіонат світу з водних видів спорту. Сьогодні у столиці Угорщини відбулися заключні змагання з артистичного плавання. Вчора скарбничка нашої команди поповнилася сріблом.

Українки були представлені у фіналі хайлайту і були головними фаворитами на медаль найвищої проби. Саме у цьому виді програми збірна України виграла єдину золоту медаль світової першості у 2019 році.

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Захистили чемпіонський титул українські синхроністки і у Будапешті. У фіналі хайлайту українки перемогли із результатом 95.0333. Кольори збірної захищали Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Марта Федіна, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Срібні медалі дісталися збірній Італії (92,2667 бала), а бронзові нагороди вибороли іспанки (91,9333 бали).

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Чемпіонат світу з водних видів спорту-2022. Артистичне плавання. Хайлайт.

1. Україна – 95.0333

2. Італія – 92.2667

3. Іспанія – 91.3333

Для української команди ця медаль стала вже восьмою на ЧС-2022.

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Усі медалі України на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту

Артистичне плавання

Золото: збірна України (команда, комбінація; хайлайт).

Срібло: Марта Федіна (соло, технічна та довільна програми); Марина та Владислава Алексіїви (дует, технічна та довільна програми); збірна України (довільна програма).

Плавання

Бронза: Михайло Романчук (800 м-код, вільний стиль).

Раніше ми повідомляли, що трагедією міг завершитися виступ американської синхроністки Аніти Альварес. Спортсменку врятувала тренер, яка побачила, що її підопічна тоне.