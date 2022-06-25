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Украинки – лучшие в мире! Второе золото "сине-желтых" на ЧМ-2022

Сергей Шаховец
25 июня, 18:57
На чемпионате мира-2022 по водным видам спорта не было равных украинским синхронисткам. Наши спортсменки завоевали вторую золотую награду на планетарном форуме

Сборная Украины стала чемпионом мира с артистического плавания / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Будапеште проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня в столице Венгрии состоялись заключительные соревнования по артистическому плаванию. Вчера копилка нашей команды пополнилась серебром.

Украинки были представлены в финале хайлайта и были главными фаворитами на медаль высшей пробы. Именно в этом виде программы сборная Украины выиграла единственную золотую медаль мирового первенства в 2019 году.

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Защитили чемпионский титул украинские синхронистки и в Будапеште. В финале хайлайта украинки победили с результатом 95.0333. Цвета сборной защищали Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Марта Федина, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

Серебряные медали достались сборной Италии (92,2667 балла), а бронзовые награды завоевали испанки (91,9333 балла).

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Чемпионат мира по водным видам спорта-2022. Артистическое плавание. Хайлайт.

  • 1. Украина – 95.0333
  • 2. Италия – 92.2667
  • 3. Испания – 91.3333

Для украинской команды эта медаль стала уже восьмой на ЧМ-2022.

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Все медали Украины на чемпионате мира-2022 по водным видам спорта

Артистическое плавание

  • Золото: сборная Украины (команда, комбинация; хайлайт).
  • Серебро: Марта Федина (соло, техническая и произвольная программы); Марина и Владислава Алексеевы (дуэт, техническая и произвольная программы); сборная Украины (произвольная программа).

Плавание

  • Бронза: Михаил Романчук (800 м, вольный стиль).

Ранее мы сообщали, что трагедией могло завершиться выступление американской синхронистки Аниты Альварес. Спортсменку спасла тренер, которая увидела, что ее подопечная тонет.

Американка Анита Альварес потеряла сознание в воде на ЧМ-2022 / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня