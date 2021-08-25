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Українки достроково вийшли в плей-оф волейбольного Євро-2021

Сергій Шаховець
25 серпня, 10:09
На жіночому чемпіонаті Європи з волейболу збірна України забезпечила собі вихід з групи

Жіноча збірна України з волейболу забезпечила вихід в плей-офф на Євро-2021 / Фото: CEV

Українська жіноча збірна з волейболу достроково вийшла в плей-оф Євро-2021!

24 серпня на чемпіонаті Європи в Румунії пройшли два матчі в групі D, без участі українок. Нашу команду цікавив результат гри між Фінляндією і збірною Румунії.

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У разі перемоги, румунки зберігали шанси на вихід з групи, для цього їм необхідно було перемагати 3:0 або 3:1. Однак фінські волейболістки, які вже ні на що не претендували, виявилися сильнішими і виграли поєдинок 3:1.

Таким чином, господарі чемпіонату виявилися за бортом плей-оф, а українські спортсменки автоматично отримали право продовжити боротьбу в турнірі.

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Сьогодні українська збірна зіграє з Румунією, початок матчу о 20:30.

Нагадаємо, що підопічні Володимира Орлова невдало розпочали чемпіонат Європи-2021, програвши два перші матчі: Нідерландам (0:3) і Туреччині (0:3). Проте дві наступні гри українки виграли у Фінляндії (3:1) і Швеції (3:0).

Жіночий чемпіонат Європи з волейболу триватиме до 4 вересня.

Турнірна таблиця групи D

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