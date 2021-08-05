Українки боротимуться за медалі в велотреку! У фінал вийшли відразу дві спортсменки

Українки Олена Старікова і Любов Басова пробилися до фіналу Олімпійських ігор в Токіо в змаганні з велотреку в дисципліні кейрін. Боротися за медалі вони будуть вже сьогодні!

Старікова і Басова вийшли в фінал Олімпіади / Фото: REUTERS

У півфінальному заїзді Олена Старікова стала переможницею, а Любов Басова прийшла до фінішу третьою, відставши від лідера на 0.071 секунди.

Вперше в історії Олімпійських ігор Україна в фіналі велотреку буде представлена двома спортсменками!

У фінальному заїзді участь братимуть шість спортсменок – по три кращих їх двох півфінальних гонок.

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Сама медальна гонка відбудеться сьогодні, початок – о 11:45 за Києвом.

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.