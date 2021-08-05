Українки боротимуться за медалі в велотреку! У фінал вийшли відразу дві спортсменки

Старікова і Басова вийшли в фінал Олімпіади / Фото: REUTERS
У півфінальному заїзді Олена Старікова стала переможницею, а Любов Басова прийшла до фінішу третьою, відставши від лідера на 0.071 секунди.
Вперше в історії Олімпійських ігор Україна в фіналі велотреку буде представлена двома спортсменками!
У фінальному заїзді участь братимуть шість спортсменок – по три кращих їх двох півфінальних гонок.
Сама медальна гонка відбудеться сьогодні, початок – о 11:45 за Києвом.
Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.
Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.
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