Украинки будут бороться за медали в велотреке! В финал вышли сразу две спортсменки

Украинки Елена Старикова и Любовь Басова пробились в финал Олимпийский игр в Токио в соревновании по велотреку в дисциплине кейрин. Бороться за медали они будут уже сегодня!

Старикова и Басова вышли в финал Олимпиады / Фото: REUTERS

В полуфинальном заезде Елена Старикова стала победительницей, а Любовь басова пришла к финишу третьей, отстав от лидера на 0.071 секунды.

Впервые в истории Олимпийских игр Украина в финале велотрека будет представлена двумя спортсменками!

В финальном заезде участие будут принимать шесть спортсменок – по три лучших их двух полуфинальных гонок.

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Сама медальная гонка состоится сегодня, начало – в 11:45 по Киеву.

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.