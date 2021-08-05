Украинки будут бороться за медали в велотреке! В финал вышли сразу две спортсменки

Старикова и Басова вышли в финал Олимпиады / Фото: REUTERS
В полуфинальном заезде Елена Старикова стала победительницей, а Любовь басова пришла к финишу третьей, отстав от лидера на 0.071 секунды.
Впервые в истории Олимпийских игр Украина в финале велотрека будет представлена двумя спортсменками!
В финальном заезде участие будут принимать шесть спортсменок – по три лучших их двух полуфинальных гонок.
Сама медальная гонка состоится сегодня, начало – в 11:45 по Киеву.
Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.
Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.
А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.
Новости на эту же тему: