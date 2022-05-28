Українка – поза конкуренцією. Магучіх блискуче виграла етап Діамантової ліги

Ярослава Магучіх задоволена своїм виступом / Фото: Колаж: Сьогодні

В американському Юджині пройшли перші у сезоні жіночі стрибки у висоту. На третій етап Діамантової ліги були заявлені три українські спортсменки – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

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Змагання розпочалися з висоти 1,80 м, яку взяли вісім із дев'яти атлеток. На висоті 1,85 м вибула українка Юлія Левченко.

Призери змагань визначилися на висоті планки 1,93 м. Цю висоту змогли підкорити три легкоатлетки – Ярослава Магучіх, Вашті Каннінгем та Надія Дубовицька. На цій стадії із боротьби вибула Ірина Геращенко.

Висоту 1,96 м змогла взяти лише українка. Ярослава взяла висоту з першої проби, а дві інші учасниці не змогли її підкорити.

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Срібну нагороду здобула американка Вашті Каннінгем, а замкнула трійку призерок Надія Дубовицька із Казахстану.

Вже у статусі чемпіонки етапу Ярослава Магучіх замовила висоту 2,00 м і підкорила її з другої спроби. Магучіх стала першою спортсменкою в сезоні, що "увійшла до клубу 2 метри".

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Діамантова ліга: Юджин, стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучих (Україна) – 2,00 м

2. Вашті Каннінгем (США) – 1,93 м

3. Надія Дубовицька (Казахстан) – 1,93 м

4. Ірина Геращенко (Україна) – 1,90 м

...

7. Юлія Левченко (Україна) – 1,80 м

Нагадаємо, у березні цього року Ярослава Магучих виграла золото ЧС-2022 з легкої атлетики у приміщенні. Результат Магучих – 2,02 метри.

Ярослава Магучих завоювала золото у стрибках у висоту / Фото: Reuters

Європейська легкоатлетична асоціація назвала українку Ярославу Магучих найкращою легкоатлеткою Європи за підсумками березня.