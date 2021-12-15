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Українка стала найсильнішою жінкою планети (відео)

Олег Люлька
15 грудня, 16:05
24-річна Аліна Марущак виграла золоту медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики у Ташкенті

Аліна Марущак - чемпіонка світу / Фото: Facebook

На світовій першості в Узбекистані Аліна Марущак перемогла у категорії 81 кг, піднявши у сумі 248 кг (113 кг у поштовху + 135 кг у ривку).

На 9 кг українка перевершила колумбійку Валерію Рівас, яка взяла срібло.

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Чемпіонат світу з важкої атлетики. Ташкент
Жінки. До 81 кг

  • 1. Аліна Марущак (Україна) – 248 кг (113+135)
  • 2. Валерія Рівас (Колумбія) – 239 кг (105+134)
  • 3. Ісеул Кім (Південна Корея) – 238 кг (108+130)

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Зауважимо, що Аліна Марущак є чинною чемпіонкою Європи. Цей титул вона виборола у квітні 2021 року в Москві, де у сумі підняла 236 кг.

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Додамо, що важку атлетику погрожують виключити із програми Олімпіади-2024 у Парижі, якщо міжнародна федерація не буде належним чином боротися з допінгом серед штангістів.