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Украинка стала самой сильной женщиной планеты (видео)

Олег Люлька
15 декабря, 16:05
24-летняя Алина Марущак выиграла золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте

Алина Марущак - чемпионка мира / Фото: Facebook

На мировом первенстве в Узбекистане Алина Марущак победила в категории 81 кг, подняв в сумме 248 кг (113 кг в толчке + 135 кг в рывке).

На 9 кг украинка превзошла колумбийку Валерию Ривас, взявшую серебро.

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Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Ташкент
Женщины. До 81 кг

  • 1. Алина Марущак (Украина) – 248 кг (113+135)
  • 2. Валерия Ривас (Колумбия) – 239 кг (105 +134)
  • 3. Исеул Ким (Южная Корея) – 238 кг (108+130)

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Отметим, что Алина Марущак является действующей чемпионкой Европы. Этот титул она добыла в апреле 2021 года в Москве, где в сумме подняла 236 кг.

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Тяжелоатлетка Алина Марущак

Добавим, что тяжелую атлетику грозят исключить из программы Олимпиады-2024 в Париже, если международная федерация не будет должным образом бороться с допингом среди штангистов.