Українка створила сенсацію на велотреку Токіо, вибивши фаворита! І поїде за медаллю

Українсько велогонщиця Олена Старикова сенсаційно вийшла в півфінал Олімпіади в індивідуальному спринті на треку, вибивши з боротьби фаворитку змагань

Олена Старикова створила сенсацію на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Шлях Олени в півфінал японських Ігор-2020 вийшов дуже драматичним. спочатку Старикова несподівано програла в 1/8 фіналу , Де зустрічалася з Нідерландка Шанне Браспеннінкс. Але перемогла у втішному заїзді вирвала путівку до чвертьфіналу.

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Починаючи з чвертьфіналу, перемога в дуелі в спринті визначалася за сумою двох заїздів. І тут настав зоряний час українки. Вигравши перший і третій заїзди, Старикова вибила з боротьби перший номер рейтингу і призера Токіо-2020 на командному спринті німкеню Леа Фрідріх.

При цьому в третьому заїзді Олена виграла у Фрідріх якісь сантиметри і соті частки секунди – 0,019 с.

Півфінали і фінал в жіночому спринті пройде в останній день Олімпіади-2020 – 8 серпня.

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Раніше на Іграх в Токіо від медалі в кейріне Старикову відокремили частки секунди – українка фінішувала четвертою.

Любов Басова і Олена Старикова в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020 . Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повне розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.