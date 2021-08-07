Українка створила сенсацію на велотреку Токіо, вибивши фаворита! І поїде за медаллю

Олена Старикова створила сенсацію на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters
Шлях Олени в півфінал японських Ігор-2020 вийшов дуже драматичним. спочатку Старикова несподівано програла в 1/8 фіналу , Де зустрічалася з Нідерландка Шанне Браспеннінкс. Але перемогла у втішному заїзді вирвала путівку до чвертьфіналу.
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Починаючи з чвертьфіналу, перемога в дуелі в спринті визначалася за сумою двох заїздів. І тут настав зоряний час українки. Вигравши перший і третій заїзди, Старикова вибила з боротьби перший номер рейтингу і призера Токіо-2020 на командному спринті німкеню Леа Фрідріх.
При цьому в третьому заїзді Олена виграла у Фрідріх якісь сантиметри і соті частки секунди – 0,019 с.
Півфінали і фінал в жіночому спринті пройде в останній день Олімпіади-2020 – 8 серпня.
Раніше на Іграх в Токіо від медалі в кейріне Старикову відокремили частки секунди – українка фінішувала четвертою.
Любов Басова і Олена Старикова в Токіо-2020 / Фото: Reuters
Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.
Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020 . Таблиця оновлюється після кожної медалі.
А повне розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.
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