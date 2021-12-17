Українка, яка народила від легіонера Динамо, за ніч спустила у ресторанах 160 тисяч (фото)

Ольга Янчук добре відпочила у ресторані / Фото: Instagram

Дівчина скандальної зірки Динамо Жерсона Родрігеса відзначила четвер із розмахом. За ніч вона встигла відвідати два заклади, де залишила у сумі 167 370 гривень. Для порівняння, мінімальна заробітна плата в Україні становить 6500 грн.

У першому рахунок становив 105 341 грн, при цьому більше половини цієї суми пішло на оплату однієї страви або напою, яку замовили 36 порцій.

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Але цього Янчук виявилося замало, тому тенісистка вирушила до іншого закладу, де залишила трохи менше – лише 62 029 грн. Чеками красуня поділилася у себе в Instagram.

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Можливо, Ольга святкувала приїзд коханого Жерсона Родрігеса, який цього сезону виступає в оренді за французький Труа тому парі не вдається бачитися так часто, як би хотілося.

У цей же час у Instagram Родрігеса з'явилися короткі відео, на яких він ділиться з підписниками апетитними стравами.

Зазначимо, що у листопаді минулого року Ольга Янчук народила футболісту сина, якого назвали Жерсоном Джуніор.

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В червні Янчук оголосила про розлучення з Жерсоном Родрігесом, написавши в соцмережах: "Так, зараз я самотня жінка. Ми були найкращими друзями, коханцями".

Проте чи не відразу Ольга видалила ту публікацію, а потім виставила в Instagram фото з футболістом, і підписала його: "Люблю тебе, Жерсон Родрігес".