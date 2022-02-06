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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Українка показала найкращий результат на Олімпіаді-2022

Сергій Шаховець
6 лютого, 08:54
Збірна України з фігурного катання завершила виступ у командному турнірі на Іграх-2022 у Пекіні на останньому місці, але виступ юної дебютантки став сюрпризом для вболівальників

Анастасія Шаботова вперше виступила на Олімпіаді / Фото: Reuters

У неділю, 6 лютого, на Олімпіаді-2022 продовжився командний турнір із фігурного катання. Останньою учасницею від України виступила Анастасія Шаботова.

У своєму дебюті на Олімпіаді 16-річній фігуристці вдалося успішно виконати коротку програму та заробити 62,49 бали.

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У результаті українка зайняла 7-е місце та принесла команді 4 очки. Анастасія показала найкращий результат з усіх українців, які виступили у змаганні.

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Загалом збірна України заробила 8 очок й достроково завершила змагання на 10 місці. Зазначимо, до наступного етапу пройшли команди, які посіли місця в ТОП-5.

Фігурне катання. Командні змагання. Результати після двох днів.

РОК – 45 очок
США – 42
Японія – 39
Канада – 30
Китай – 29
...

10. Україна – 8

Додамо, що командний турнір із фігурного катання на ОІ відбувається втретє. Раніше збірна України брала участь у цьому виді у 2014 році у Сочі. Тоді українці посіли 9 місце. Варто зазначити, що через позитивний коронавірус не зміг взяти участь у змаганнях Іван Шмуратко.

Втім, український спортсмен зумів перемогти коронавірус і тепер готується до виступів на Олімпійських іграх.

Іван Шмуратко / Фото: Instagram