Украинка показала лучший результат на Олимпиаде-2022

Анастасия Шаботова впервые выступила на Олимпиаде / Фото: Reuters

В воскресенье, 6 февраля, на Олимпиаде-2022 продолжился командный турнир по фигурному катанию. Последней участницей от Украины выступила Анастасия Шаботова.

В своем дебюте на Олимпиаде 16-летней фигуристке удалось успешно выполнить короткую программу и заработать 62,49 балла.

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В итоге украинка заняла 7-е место и принесла команде 4 очка. Анастасия показала лучший результат из всех украинцев, выступивших в соревновании.

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В целом сборная Украины заработала 8 очков и досрочно завершила соревнования на 10 месте. Отметим, в следующий этап прошли команды занявшие места в ТОП-5.

Фигурное катание. Командные состязания. Результаты после двух дней.

РОК – 45 очков

США – 42

Япония – 39

Канада – 30

Китай – 29

...

10. Украина – 8

Добавим, что командный турнир по фигурному катанию на ОИ проходит в третий раз. Ранее сборная Украины участвовала в этом виде в 2014 году в Сочи. Тогда украинцы заняли 9-е место. Стоит отметить, что из-за позитивного коронавируса не смог принять участие в соревнованиях Иван Шмуратко.

Впрочем, украинский спортсмен сумел победить коронавирус и теперь готовится к выступлениям на Олимпийских играх.