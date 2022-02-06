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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Украинка показала лучший результат на Олимпиаде-2022

Сергей Шаховец
6 февраля, 08:54
Сборная Украины по фигурному катанию завершила выступление в командном турнире на Играх-2022 в Пекине на последнем месте, но выступление юной дебютантки стало сюрпризом для болельщиков

Анастасия Шаботова впервые выступила на Олимпиаде / Фото: Reuters

В воскресенье, 6 февраля, на Олимпиаде-2022 продолжился командный турнир по фигурному катанию. Последней участницей от Украины выступила Анастасия Шаботова.

В своем дебюте на Олимпиаде 16-летней фигуристке удалось успешно выполнить короткую программу и заработать 62,49 балла.

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В итоге украинка заняла 7-е место и принесла команде 4 очка. Анастасия показала лучший результат из всех украинцев, выступивших в соревновании.

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В целом сборная Украины заработала 8 очков и досрочно завершила соревнования на 10 месте. Отметим, в следующий этап прошли команды занявшие места в ТОП-5.

Фигурное катание. Командные состязания. Результаты после двух дней.

РОК – 45 очков
США – 42
Япония – 39
Канада – 30
Китай – 29
...

10. Украина – 8

Добавим, что командный турнир по фигурному катанию на ОИ проходит в третий раз. Ранее сборная Украины участвовала в этом виде в 2014 году в Сочи. Тогда украинцы заняли 9-е место. Стоит отметить, что из-за позитивного коронавируса не смог принять участие в соревнованиях Иван Шмуратко.

Впрочем, украинский спортсмен сумел победить коронавирус и теперь готовится к выступлениям на Олимпийских играх.

Иван Шмуратко / Фото: Instagram