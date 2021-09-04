Українка на інвалідному візку взяла срібло в Токіо

Марина Мажула стала другою у веслуванні на байдарці-одиночці / Фото: Getty Images

Дворазова чемпіонка світу завоювала срібну медаль Паралімпіади, відставши від переможниці Едіни Мюллер з Німеччини всього на 0.847 секунди!

Едіна Мюллер (Німеччина) – 53.958

Марина Мажула (Україна) +0.847

Катерина Воллерман (Чилі) +1.963

Цікаво, що Марина почала займатися веслуванням тільки в 2017 році, а через рік вже завоювала золото чемпіонату світу. У Токіо вона їхала з амбіціями взяти золото, але довелося задовольнятися лише сріблом.

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Нагадаємо, раніше росіянин відгріб від українця на Паралімпіаді. 28-річний Сергій Ємельянов відкрив рахунок третього десятку золотих нагород України на Паралімпійських іграх в Токіо, перемігши у веслуванні на байдарці.

На рахунку України вже 96 медалей: 24 золотих, 46 срібних і 26 бронзових. В загальному медальному заліку наша країна утримує п'яте місце.