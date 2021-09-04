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Українка на інвалідному візку взяла срібло в Токіо

Олександр Трикіша
4 вересня, 09:09
Українка Марина Мажула стала срібною призеркою Паралімпійських ігор в Токіо в змаганнях на байдарці-одиночці в класі KL1

Марина Мажула стала другою у веслуванні на байдарці-одиночці / Фото: Getty Images

Дворазова чемпіонка світу завоювала срібну медаль Паралімпіади, відставши від переможниці Едіни Мюллер з Німеччини всього на 0.847 секунди!

  • Едіна Мюллер (Німеччина) – 53.958
  • Марина Мажула (Україна) +0.847
  • Катерина Воллерман (Чилі) +1.963

Цікаво, що Марина почала займатися веслуванням тільки в 2017 році, а через рік вже завоювала золото чемпіонату світу. У Токіо вона їхала з амбіціями взяти золото, але довелося задовольнятися лише сріблом.

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Нагадаємо, раніше росіянин відгріб від українця на Паралімпіаді. 28-річний Сергій Ємельянов відкрив рахунок третього десятку золотих нагород України на Паралімпійських іграх в Токіо, перемігши у веслуванні на байдарці.

На рахунку України вже 96 медалей: 24 золотих, 46 срібних і 26 бронзових. В загальному медальному заліку наша країна утримує п'яте місце.

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