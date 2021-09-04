Украинка на инвалидной коляске взяла серебро в Токио

Марина Мажула стала второй в гребле на байдарке-одиночке / Фото: Getty Images

Двукратная чемпионка мира завоевала серебряную медаль Паралимпиады, отстав от победительницы Эдины Мюллер из Германии всего на 0.847 секунды!

Эдина Мюллер (Германия) – 53.958

Марина Мажула (Украина) +0.847

Катеринн Воллерман (Чили) +1.963

Интересно, что Марина начала заниматься греблей только в 2017 году, а спустя год уже завоевала "золото" чемпионата мира. В Токио она ехала с амбициями взять "золото", но пришлось довольствоваться лишь "серебром".

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Напомним, ранее россиянин отгреб от украинца на Паралимпиаде. 28-летний Сергей Емельянов открыл счет третьему десятку золотых наград Украины на Паралимпийских играх в Токио, победив в гребле на байдарке.

На счету Украины уже 96 медалей: 24 золотых, 46 серебряных и 26 бронзовых. В общем медальном зачете наша страна удерживает пятое место.