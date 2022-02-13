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Українець забив московській Родіні, засмутивши мільярдера із РФ (відео)

Андрій Трофімов
13 лютого, 23:45
Український футболіст Олександр Філіппов, який на умовах оренди перебрався з бельгійського Сент-Трюйдена до ФК Рига, відкрив рахунок своїм м'ячам за латвійський клуб

Філіппов забив команді Ломакіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Це сталося у Дубаї, де ФК Рига в рамках тренувального збору розгромив московський клуб Батьківщина – 5:0.

Філіппов на 22-й хвилині зробив рахунок 2:0.

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ГОЛ ФІЛІППОВА

"Обікравши" суперників після невдало вкинутого ауту, українець підступно пробив з лінії штрафного майданчика – і голкіпер Родіни незграбно підправив м'яч до сітки своїх воріт.

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Зазначимо, що ФК Родіна виступає у третьому футбольному дивізіоні РФ. Власником клубу є російський мільярдер Сергій Ломакін.

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Раніше ми писали, що український агент Мілевського поїхав працювати до Росії.

І це – на фоні загрози повномасштабного вторгнення військ РФ до України.