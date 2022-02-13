Украинец забил московской Родине, огорчив миллиардера из РФ (видео)

Филиппов забил команде Ломакина / Фото: Коллаж: Сегодня

Это произошло в Дубае, где ФК Рига в рамках тренировочного сбора разгромил московский клуб Родина – 5:0.

Филиппов на 22-й минуте сделал счет 2:0.

Реклама

ГОЛ ФИЛИППОВА

"Обокрав" соперников после неудачно вброшенного аута, украинец хлестко пробил с линии штрафной площадки – и голкипер Родины неуклюже подправил мяч в сетку своих ворот.

Реклама

Отметим, что ФК Родина выступает в третьем футбольном дивизионе РФ. Хозяином клуба является российский миллиардер Сергей Ломакин.

Реклама

Ранее мы писали, что украинский агент Милевского уехал работать в Россию.

И это – на фоне угрозы полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.