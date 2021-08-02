Українець склав зброю. Сьогодні був найкращим у кваліфікації, але залишився без фіналу

Український стрілець Павло Коростильов не зумів пробитися у фінал у стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів на літніх Олімпійських іграх-2020 на Токіо

Павло Коростильов відстрілявся в Токіо / Фото: Reuters

Чемпіон юнацьких Олімпійських ігор та Евроігр-2019 Коростильов добре провів другий день кваліфікації в Японії, але на фінальній сумі позначився слабенький результат першого дня. раніше Костевич не пробилася до фіналу Олімпіади-2020 .

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Після першого відбіркового дня в стрільбі на точність Коростильов займав лише 15-е місце. Другий день кваліфікації на бистрострельность Павло провів блискуче, видавши серії на 99, 99 і 96 очок і ставши кращим з 294 балами, але це дозволило лише піднятися на 9-е місце . А до фіналу проходять 6 спортсменів.



фото Reuters

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На цьому Олімпійські ігри для 23-річного українця завершені. Нагадаємо, що у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 м Коростильов став четвертим в Токіо-2020 , Упустивши медаль останнім пострілом.

Павло Коростильов став четвертим / Фото: Reuters

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