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Українець оголошує полювання на російську жертву Усика

Олександр Трикіша
21 грудня, 21:21
Український суперважкоатлет Владислав Сіренко здобув 19-у поспіль перемогу на професійному рингу і готовий вийти на більш серйозного суперника

Мурат Гассієв VS Владислав Сіренко / Фото: Колаж: Сьогодні

На минулих вихідних Сіренко у скандальному бою переміг свого співвітчизника Андрія Руденка.

"Я не очікував, що бій закінчиться саме таким чином. Хотілося, звичайно, допрацювати – ми налаштовувалися закінчувати бій достроково. Але вийшло так, що рефері зупинив поєдинок.

Він постійно притримував мене, не давав працювати повністю", – пояснив зупинку бою боксер.

Сіренко зі скандалом переміг Руденка / Фото: Instagram

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Тепер же Сіренко хоче битися з колишнім чемпіоном у першій важкій вазі Муратом Гассієвим.

"Є кілька імен, я називав їх раніше. Хотілося б спробувати свої сили з Муратом Гассієвим. Є ще низка спортсменів із Німеччини, США, з якими я хотів би вийти в ринг і показати себе", – зізнався Владислав, якого цитує b-1boxing.com.

Владислав Сіренко VS Мурат Гассієв / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше тренер Сіренко Джеймс Алі Башир захотів виставити українця проти росіянина. Нагадаємо, Гассієв зустрічався з Олександром Усиком у фіналі Всесвітньої боксерської серії та програв.