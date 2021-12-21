Українець оголошує полювання на російську жертву Усика

Мурат Гассієв VS Владислав Сіренко / Фото: Колаж: Сьогодні
На минулих вихідних Сіренко у скандальному бою переміг свого співвітчизника Андрія Руденка.
"Я не очікував, що бій закінчиться саме таким чином. Хотілося, звичайно, допрацювати – ми налаштовувалися закінчувати бій достроково. Але вийшло так, що рефері зупинив поєдинок.
Він постійно притримував мене, не давав працювати повністю", – пояснив зупинку бою боксер.
Тепер же Сіренко хоче битися з колишнім чемпіоном у першій важкій вазі Муратом Гассієвим.
"Є кілька імен, я називав їх раніше. Хотілося б спробувати свої сили з Муратом Гассієвим. Є ще низка спортсменів із Німеччини, США, з якими я хотів би вийти в ринг і показати себе", – зізнався Владислав, якого цитує b-1boxing.com.
Раніше тренер Сіренко Джеймс Алі Башир захотів виставити українця проти росіянина. Нагадаємо, Гассієв зустрічався з Олександром Усиком у фіналі Всесвітньої боксерської серії та програв.