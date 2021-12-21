Українець оголошує полювання на російську жертву Усика

На минулих вихідних Сіренко у скандальному бою переміг свого співвітчизника Андрія Руденка.

"Я не очікував, що бій закінчиться саме таким чином. Хотілося, звичайно, допрацювати – ми налаштовувалися закінчувати бій достроково. Але вийшло так, що рефері зупинив поєдинок.

Він постійно притримував мене, не давав працювати повністю", – пояснив зупинку бою боксер.