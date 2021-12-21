Украинец объявляет охоту на российскую жертву Усика

На прошлых выходных Сиренко в скандальном бою победил своего соотечественника Андрея Руденко.

"Я не ожидал, что бой закончится именно таким образом. Хотелось, конечно, доработать – мы настраивались заканчивать бой досрочно. Но получилось так, что рефери остановил поединок.

Он постоянно придерживал меня, не давал работать на сто процентов", – объяснил остановку боя боксер.