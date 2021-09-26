Українець зобразив мавпу перед американцем: небувалий скандал на українському льоду

Українець Денискин образив американця Смерека / Фото: УХЛ
На 36-й хвилині матчу 23-річний форвард Кременчука Андрій Денискин зобразив мавпу, що очищає від шкірки і поїдає банан. Расистський жест був звернений до темношкірого гравця Донбасу Джейлена Смерека із США.
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За цей жест Денискин був вилучений з майданчика до кінця гри.
Однак цим покарання Денискина точно не обмежиться.
Як повідомляє сайт УХЛ, проти форварда Кременчука буде порушене дисциплінарне провадження – найвірогідніше, Денискина чекає тривала дискваліфікація.
Відзначимо, що сам матч завершився перемогою Кременчука 3:2.
Раніше ми писали про расизм у футболі. Англійську збірну закидали склянками угорці: відповідь шокувала. Захисник гостей Кайл Волкер і півзахисник Джек Гріліш підняли кинуті склянки і випили з них.
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