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Українець зобразив мавпу перед американцем: небувалий скандал на українському льоду

Олег Люлька
26 вересня, 17:23
По ходу поєдинку Української хокейної ліги, в якому Кременчук приймав Донбас, спалахнув расистський скандал, подібних до якого наш хокей ще не знав

Українець Денискин образив американця Смерека / Фото: УХЛ

На 36-й хвилині матчу 23-річний форвард Кременчука Андрій Денискин зобразив мавпу, що очищає від шкірки і поїдає банан. Расистський жест був звернений до темношкірого гравця Донбасу Джейлена Смерека із США.

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За цей жест Денискин був вилучений з майданчика до кінця гри.

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Однак цим покарання Денискина точно не обмежиться.

Як повідомляє сайт УХЛ, проти форварда Кременчука буде порушене дисциплінарне провадження – найвірогідніше, Денискина чекає тривала дискваліфікація.

Відзначимо, що сам матч завершився перемогою Кременчука 3:2.

Раніше ми писали про расизм у футболі. Англійську збірну закидали склянками угорці: відповідь шокувала. Захисник гостей Кайл Волкер і півзахисник Джек Гріліш підняли кинуті склянки і випили з них.

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