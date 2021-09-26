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Украинец изобразил обезьяну перед американцем: небывалый скандал на украинском льду

Олег Люлька
26 сентября, 17:23
По ходу поединка Украинской хоккейной лиги, в котором Кременчук принимал Донбасс, вспыхнул расистский скандал, подобных которому наш хоккей еще не знал

Украинец Денискин оскорбил американца Смерека / Фото: УХЛ

На 36-й минуте матча 23-летний форвард Кременчука Андрей Денискин изобразил обезьяну, очищающую от шкурки и поедающую банан. Расистский жест был обращен к темнокожему игроку Донбасса Джейлену Смереку из США.

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За этот жест Денискин был удален с площадки до конца игры.

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Однако этим наказание Денискина явно не ограничится.

Как сообщает сайт УХЛ, против форварда Кременчука будет открыто дисциплинарное производство – скорее всего, Денискина ждет длительная дисквалификация.

Отметим, что сам матч завершился победой Кременчука 3:2.

Ранее мы писали о расизме в футболе. Английскую сборную забросали стаканами венгры: ответ шокировал. Защитник гостей Кайл Уолкер и полузащитник Джек Грилиш подняли брошенные стаканы и испили из них.

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