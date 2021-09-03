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Английскую сборную забросали стаканами венгры: ответ шокировал

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
3 сентября, 11:38
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Поединок отборочного турнира ЧМ-2022 в Будапеште завершился разгромом венгерской команды 0:4, фанаты хозяев выместили злобу на английских футболистах
Англичане попали под "обстрел", но отреагировали с юмором
Англичане попали под "обстрел", но отреагировали с юмором / Фото: Reuters

Футболистов сборной Англии трибуны "Пушкаш Арены" в Будапеште освистали еще до начала матча с Венгрией – за то, что они перед стартовым свистком преклонили колено в рамках продолжающейся акции Black Lives Matter.

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Уже по ходу поединка игроки английской команды Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем подверглись расистским оскорблениям, сообщает Daily Mail. Со стороны болельщиков сборной Венгрии были слышны "обезьяньи уханья".

А после гола Стерлинга, открывшего счет на 55-й минуте, венгерские фанаты забросали британских игроков пластиковыми стаканчиками.

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Ответ англичан оказался поразительным. Защитник гостей Кайл Уолкер и полузащитник Джек Грилиш подняли брошенные стаканы и испили из них.

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Англия выиграла у Венгрии с тем же счетом 4:0, что и у Украины на Евро-2020 (Стерлинг, 55, Кейн, 63, Магуайр, 69, Райс, 87) и практически гарантировала себе путевку на ЧМ-2022.

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Между тем по поводу поведения венгерской торсиды тренер англичан Гарет Саутгейт заявил: "Мир меняется, но некоторые люди застряли в своем мышлении и предрассудках, в конце концов, они останутся динозаврами".

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