Українці з порушеннями слуху поставили на вуха Версаль

Українські герої ЧС у Франції / Фото: Федерація дзюдо України
Участь у чемпіонаті світу з дзюдо серед спортсменів з порушенням слуху взяли 164 атлети із 26 країн. Серед них 34 українські дефлімпійці.
За три змагальні дні наша збірна виборола 14 нагород – 7 золотих і 7 бронзових – і посіла першу загальнокомандну сходинку.
Про це повідомляє Федерація дзюдо України
Українські чемпіони світу
- Анна Шостак (до 52 кг), Дніпропетровська обл.
- Катерина Шепелюк (до 63 кг), Рівненська обл.
- Оксана Кравченко (понад 78 кг), Дніпропетровська обл.
- Дмитро Шеретов (до 73 кг), Дніпропетровська обл.
- Лука Нетяга (до 90 кг), Житомирська обл.
- Жіноча команда: Анна Шостак, Катерина Авдєєва, Катерина Шепелюк, Валерія Колесникова, Марина Погорєлова, Оксана Кравченко
- Чоловіча команда: Дмитро Шеретов, Андрій Пензій, Євген Нехаєв, Лука Нетяга, Володимир Маклаков, Артем Фандєєв
Раніше ми писали, що найкращу українську дзюдоїстку Дар'ю Білодід запідозрили у романі із Жаном Беленюком.