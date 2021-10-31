31 жовтня 14:00
Колос 0
Львів 1
31 жовтня 17:00
Рух 0
Олександрія 0
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 1
Зоря 6
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Українці з порушеннями слуху поставили на вуха Версаль

Андрій Трофімов
31 жовтня, 22:31
Національна дефлімпійська збірна України посіла перший загальнокомандний рядок на чемпіонаті світу з дзюдо у передмісті Парижа

Українські герої ЧС у Франції / Фото: Федерація дзюдо України

Участь у чемпіонаті світу з дзюдо серед спортсменів з порушенням слуху взяли 164 атлети із 26 країн. Серед них 34 українські дефлімпійці.

За три змагальні дні наша збірна виборола 14 нагород – 7 золотих і 7 бронзових – і посіла першу загальнокомандну сходинку.

Реклама

Про це повідомляє Федерація дзюдо України

Українські чемпіони світу

  • Анна Шостак (до 52 кг), Дніпропетровська обл.
  • Катерина Шепелюк (до 63 кг), Рівненська обл.
  • Оксана Кравченко (понад 78 кг), Дніпропетровська обл.
  • Дмитро Шеретов (до 73 кг), Дніпропетровська обл.
  • Лука Нетяга (до 90 кг), Житомирська обл.
  • Жіноча команда: Анна Шостак, Катерина Авдєєва, Катерина Шепелюк, Валерія Колесникова, Марина Погорєлова, Оксана Кравченко
  • Чоловіча команда: Дмитро Шеретов, Андрій Пензій, Євген Нехаєв, Лука Нетяга, Володимир Маклаков, Артем Фандєєв

Реклама

Реклама

Раніше ми писали, що найкращу українську дзюдоїстку Дар'ю Білодід запідозрили у романі із Жаном Беленюком.