Украинцы с нарушениями слуха поставили на уши Версаль

Украинские герои ЧМ во Франции / Фото: Федерация дзюдо Украины

Участие в чемпионате мира по дзюдо среди спортсменов с нарушением слуха приняли 164 атлета из 26 стран. Среди них 34 украинских дефлимпийца.

За три соревновательных дня наша сборная завоевала 14 наград – 7 золотых и 7 бронзовых – и заняла первое общекомандное место.

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Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины.

Украинские чемпионы мира

Анна Шостак (до 52 кг), Днепропетровская обл.

(до 52 кг), Днепропетровская обл. Екатерина Шепелюк (до 63 кг), Ровенская обл.

(до 63 кг), Ровенская обл. Оксана Кравченко (свыше 78 кг), Днепропетровская обл.

(свыше 78 кг), Днепропетровская обл. Дмитрий Шеретов (до 73 кг), Днепропетровская обл.

(до 73 кг), Днепропетровская обл. Лука Нетяга (до 90 кг), Житомирская обл.

(до 90 кг), Житомирская обл. Женская команда: Анна Шостак, Екатерина Авдеева, Екатерина Шепелюк, Валерия Колесникова, Марина Погорелова, Оксана Кравченко

Анна Шостак, Екатерина Авдеева, Екатерина Шепелюк, Валерия Колесникова, Марина Погорелова, Оксана Кравченко Мужская команда: Дмитрий Шеретов, Андрей Пензий, Евгений Нехаев, Лука Нетяга, Владимир Маклаков, Артем Фандеев

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