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Украинцы с нарушениями слуха поставили на уши Версаль

Андрей Трофимов
31 октября, 22:31
Национальная дефлимпийская сборная Украины заняла первое общекомандное место на чемпионате мира по дзюдо в пригороде Парижа

Украинские герои ЧМ во Франции / Фото: Федерация дзюдо Украины

Участие в чемпионате мира по дзюдо среди спортсменов с нарушением слуха приняли 164 атлета из 26 стран. Среди них 34 украинских дефлимпийца.

За три соревновательных дня наша сборная завоевала 14 наград – 7 золотых и 7 бронзовых – и заняла первое общекомандное место.

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Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины.

Украинские чемпионы мира

  • Анна Шостак (до 52 кг), Днепропетровская обл.
  • Екатерина Шепелюк (до 63 кг), Ровенская обл.
  • Оксана Кравченко (свыше 78 кг), Днепропетровская обл.
  • Дмитрий Шеретов (до 73 кг), Днепропетровская обл.
  • Лука Нетяга (до 90 кг), Житомирская обл.
  • Женская команда: Анна Шостак, Екатерина Авдеева, Екатерина Шепелюк, Валерия Колесникова, Марина Погорелова, Оксана Кравченко
  • Мужская команда: Дмитрий Шеретов, Андрей Пензий, Евгений Нехаев, Лука Нетяга, Владимир Маклаков, Артем Фандеев

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Ранее мы писали, что лучшую украинскую дзюдоистку Дарью Белодед заподозрили в романе с Жаном Беленюком.