Украинцы с нарушениями слуха поставили на уши Версаль

Украинские герои ЧМ во Франции / Фото: Федерация дзюдо Украины
Участие в чемпионате мира по дзюдо среди спортсменов с нарушением слуха приняли 164 атлета из 26 стран. Среди них 34 украинских дефлимпийца.
За три соревновательных дня наша сборная завоевала 14 наград – 7 золотых и 7 бронзовых – и заняла первое общекомандное место.
Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины.
Украинские чемпионы мира
- Анна Шостак (до 52 кг), Днепропетровская обл.
- Екатерина Шепелюк (до 63 кг), Ровенская обл.
- Оксана Кравченко (свыше 78 кг), Днепропетровская обл.
- Дмитрий Шеретов (до 73 кг), Днепропетровская обл.
- Лука Нетяга (до 90 кг), Житомирская обл.
- Женская команда: Анна Шостак, Екатерина Авдеева, Екатерина Шепелюк, Валерия Колесникова, Марина Погорелова, Оксана Кравченко
- Мужская команда: Дмитрий Шеретов, Андрей Пензий, Евгений Нехаев, Лука Нетяга, Владимир Маклаков, Артем Фандеев
Ранее мы писали, что лучшую украинскую дзюдоистку Дарью Белодед заподозрили в романе с Жаном Беленюком.