Українці отримали відпочинок: розклад медальних стартів 17 лютого на Олімпіаді у Пекіні

Медалі завоювали - настав час і відпочити / Фото: REUTERS
У четвер розіграють медалі у шести видах спорту. На жаль, українці цього дня за медалі не боротимуться і взагалі не вийдуть на старт.
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Розклад медальних стартів 17 лютого на Олімпіаді-2022
Хокей на льоду
07:10. Жінки, Канада – США
Гірськолижний спорт
09:00. Жінки, комбінація, слалом
Фрістайл
10:15. Жінки, скі-крос
Ковзанярський спорт
11:30. Жінки, 1000 м
Фігурне катання
13.00. Жінки, одиночне катання, довільна програма
Лижне двоборство
14.00. Чоловіки, командна першість, трамплін та естафета
Нагадаємо, Україна нарешті здобула першу медаль у Пекіні. Олександр Абраменко завоював срібну нагороду у змаганнях з фрістайлу.
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