16 лютого 66’
Інтер 0
Ліверпуль 0
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
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Рух --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Українці отримали відпочинок: розклад медальних стартів 17 лютого на Олімпіаді у Пекіні

Олександр Трикіша
16 лютого, 23:17
Четвер, 17 лютого стане днем відпочинку для українських спортсменів на Олімпіаді-2022. Проте боротьбу за медалі ніхто не скасовував

Медалі завоювали - настав час і відпочити / Фото: REUTERS

У четвер розіграють медалі у шести видах спорту. На жаль, українці цього дня за медалі не боротимуться і взагалі не вийдуть на старт.

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Розклад медальних стартів 17 лютого на Олімпіаді-2022

Хокей на льоду

  • 07:10. Жінки, Канада – США

Гірськолижний спорт

  • 09:00. Жінки, комбінація, слалом

Фрістайл

  • 10:15. Жінки, скі-крос

Ковзанярський спорт

  • 11:30. Жінки, 1000 м

Фігурне катання

  • 13.00. Жінки, одиночне катання, довільна програма

Лижне двоборство

  • 14.00. Чоловіки, командна першість, трамплін та естафета

Нагадаємо, Україна нарешті здобула першу медаль у Пекіні. Олександр Абраменко завоював срібну нагороду у змаганнях з фрістайлу.

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