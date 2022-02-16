Украинцы получили отдых: расписание медальных стартов 17 февраля на Олимпиаде в Пекине

Медаль завоевали - пора и отдохнуть / Фото: REUTERS
В четверг разыграют медали в шести видах спорта. К сожалению, украинцы в этот день за медали не будут бороться и вообще не выйдут на старт.
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Расписание медальных стартов 17 февраля на Олимпиаде-2022
Хоккей на льду
07:10. Женщины, Канада – США
Горнолыжный спорт
09:00. Женщины, комбинация, слалом
Фристайл
10:15. Женщины, ски-кросс
Конькобежный спорт
11:30. Женщины, 1000 м
Фигурное катание
13:00. Женщины, одиночное катание, произвольная программа
Лыжное двоеборье
14:00. Мужчины, командное первенство, трамплин и эстафета
Напомним, Украина наконец-то завоевала первую медаль в Пекине. Александр Абраменко завоевал серебряную награду в соревнованиях по фристайлу.
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