16 февраля 90+1’
Интер 0
Ливерпуль 2
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Украинцы получили отдых: расписание медальных стартов 17 февраля на Олимпиаде в Пекине

Александр Трикиша
16 февраля, 23:17
Четверг, 17 февраля, станет днем отдыха для украинских спортсменов на Олимпиаде-2022. Тем не менее, борьбу за медали никто не отменял

Медаль завоевали - пора и отдохнуть / Фото: REUTERS

В четверг разыграют медали в шести видах спорта. К сожалению, украинцы в этот день за медали не будут бороться и вообще не выйдут на старт.

Читайте также: Медальный зачет Олимпиады в Пекине

Реклама

Расписание медальных стартов 17 февраля на Олимпиаде-2022

Хоккей на льду

  • 07:10. Женщины, Канада – США

Горнолыжный спорт

  • 09:00. Женщины, комбинация, слалом

Фристайл

  • 10:15. Женщины, ски-кросс

Конькобежный спорт

  • 11:30. Женщины, 1000 м

Фигурное катание

  • 13:00. Женщины, одиночное катание, произвольная программа

Лыжное двоеборье

  • 14:00. Мужчины, командное первенство, трамплин и эстафета

Напомним, Украина наконец-то завоевала первую медаль в Пекине. Александр Абраменко завоевал серебряную награду в соревнованиях по фристайлу.

Читайте также: Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине