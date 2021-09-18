17 вересня 19:30
Десна 1
Рух 0
18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Українці познущалися над росіянами на Євробаскеті. На це варто подивитися

Сергій Шаховець
18 вересня, 09:28
Українські баскетболісти посіли перше місце в групі на чемпіонаті Європи з баскетболу 3 на 3

Збірна України U-17 на Євробаскеті 3х3 / Фото: FIBA

У Португалії проходить чемпіонат Європи з баскетболу 3х3 серед юнацьких команд U-17. Чоловіча збірна України успішно стартувала в континентальній першості. Наші хлопці здобули дві перемоги на старті турніру і з першого місця вийшли до чвертьфіналу. Але про все по порядку.

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У стартовому поєдинку Євробаскету українці перемогли збірну Сербії – 18:15. В нашій команді очки набирали Кабанов – 7, Чорногрицькій – 5, Семерич – 3, Орєшин – 3.

У другому поєдинку на збірну України очікував принциповий суперник – команда Росії. Не отримавши належного опору, наші юні українські баскетболісти впевнено переграли росіян – 21:9. Очки в збірній України набирали Кабанов – 5, Чорногрицькій – 5, Семерич – 6, Орєшин – 5.

У неділю, 19 вересня, збірна України U-17 зіграє у чвертьфіналі з другою командою групи С. Суперник нашої збірної визначиться сьогодні, після завершення поєдинків між збірними Білорусі, Словенії та Ізраїлю.

Євробаскет 3х3 U-17

Україна – Сербія – 18:15

Україна: Кабанов 7, Чорногрицькій 5, Семерич 3, Орєшин 3.

Росія – Україна – 9:21

Україна: Кабанов 5, Чорногрицькій 5, Семерич 6, Орєшин 5

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