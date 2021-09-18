17 сентября 19:30
Десна 1
Рух 0
18 сентября 14:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 17:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
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ПСЖ --
Манчестер Сити --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ливерпуль --
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Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
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Спортинг --
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Шериф --
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Аталанта --
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Зенит --
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Бавария --
Динамо --
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Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
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Вольфсбург --
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Украинцы поиздевались над россиянами на Евробаскете. На это стоит посмотреть

Сергей Шаховец
18 сентября, 09:28
Украинские баскетболисты заняли первое место в группе на чемпионате Европы по баскетболу 3 на 3

Сборная Украины U-17 на Евробаскете 3х3 / Фото: FIBA

В Португалии проходит чемпионат Европы по баскетболу 3х3 среди юношеских команд U-17. Мужская сборная Украины успешно стартовала в континентальном первенстве. Наши парни одержали две победы на старте турнира и с первого места вышли в четвертьфинал. Но обо всем по порядку.

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В стартовом поединке Евробаскета украинцы победили сборную Сербии – 18:15. В нашей команде очки набирали Кабанов – 7, Чорногрицький – 5, Семерич – 3, Орешин – 3.

Во втором поединке сборную Украины ожидал принципиальный соперник – команда России. Не получив должного сопротивления, наши юные украинские баскетболисты уверенно переиграли россиян – 21:9. Очки в сборной Украины набирали Кабанов – 5, Чорногрицький – 5, Семерич – 6, Орешин – 5.

В воскресенье, 19 сентября, сборная Украины U-17 сыграет в четвертьфинале со второй командой группы С. Соперник нашей сборной определится сегодня, после завершения поединков между сборными Беларуси, Словении и Израиля.

Евробаскет 3х3 U-17

Украина – Сербия – 18:15

Украина: Кабанов 7, Чорногрицький 5, Семерич 3, Орешин 3.

Россия – Украина – 9:21

Украина: Кабанов 5, Чорногрицький 5, Семерич 6, Орешин 5

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