Українців ґвалтують та вбивають. Легенда Формули-1 молиться за наш народ

Гемілтон молиться за українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Один із найкращих гонщиків в історії Формули-1 знову висловив слова підтримки українському народу. Гемілтон пішов за прикладом Себастьяна Феттеля, і не став замовчувати військові злочини російської армії в Україні.

Льюїс Хемілтон / Фото: Getty Images

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Льюїс Гамільтон / Фото: Reuters

Свою позицію щодо українського народу, 7-кратний чемпіон Формули-1 показав на своїй сторінці в Instagram. Гемілтон вражений силою та духом українців, які зазнають постійної агресії з боку окупантів.

"Я молюся за народ України. Сила, яку демонструють українці за таких непростих часів, вражає. Ми повинні підтримувати їх і підбадьорювати. Сім'ї переїжджають, перебувають нарізно... Або їх убивають... Українські люди, особливо жінки та діти, стикаються з насильством і потребують нашої допомоги."

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Команда Формули-1 Хаас відмовляється платити колишньому титульному спонсору через зв'язки з Кремлем.